Werder Bremen bu sezon ligde çıktığı son 4 mücadeleyi kaybetti. Kötü gidişata son vermek isteyen yeşil-beyazlı ekip, Leverkusen deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Werder Bremen etkili hücum hattıyla dikkat çekerken savunmada yaşadığı problemlerle mücadele ediyor. Alman ekibi kalesinde 49 gole engel olamazken rakip fileleri sadece 36 kez sarsabildi. Peki Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BAYER LEVERKUSEN - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’nın 25. haftasında Bayer Leverkusen, Werder Bremen’i ağırlıyor. Mücadele bugün saat 17.30’da başlayacak ve beIN Sports Max 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Ev sahibi Leverkusen bu sezon ligde 24 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



Werder Bremen ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

