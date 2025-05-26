Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi
Bayer Leverkusen'de teknik direktörlüğe Erik ten Hag getirildi.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik direktör ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
ALONSO'NUN YERİNE GELDİ
Son olarak Premier Lig'de Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag, Bayer Leverkusen'de 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Ten Hag daha önce ülkesi Hollanda'da Utrecht ve Ajax'ı da çalıştırdı.
Bayer Leverkusen'den ayrılan İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaşmıştı.
Erik ten Hag signs with Bayer 04 as our new head coach until 2027!✍️— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 26, 2025
Let’s get started! 💪⚫️🔴 pic.twitter.com/JNDut2dvND
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