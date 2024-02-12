Bayer Leverkusen'den Xabi Alonso açıklaması: Liverpool’a gidecek mi?

Sezon sonunda Liverpool’a gideceği iddia edilen Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso için açıklama geldi.



"BİZİMLE KALACAĞINA İNANIYORUM"



Bayer Leverkusen Genel Müdürü Simon Rolfes, Sport1’e yaptığı açıklamada, Xabi Alonso’nun neden Bayer Leverkusen’den gitmeyeceğini 3 maddede açıkladı.



Rolfes, “1- Hem Alonso hem de ailesi kendisini burada son derece rahat hissediyor. 2- Kulüpte nelere sahip olduğunun farkında. 3- Leverkusen’de çok iyi bir takıma sahip ve gelecek yıl kadromuza yapacağımız takviyelerle birlikte kesinlikle üst düzey bir takımımız olacak. Tüm bunlar ve kontrat durumundan dolayı Xabi’nin bizimle kalacağına inanıyorum.” dedi.



Son olarak ligde en yakın rakibi Bayern Münih’i 3-0 yenen Bayer Leverkusen, Bundeliga’da namağlup olarak lider konumda.

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