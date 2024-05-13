Bayer Leverkusen'in bileği bükülmüyor: Tarihi rekora son 1 maç kaldı

Bundesliga'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Bayer Leverkusen, Bochum'u deplasmanda 5-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 50 maça çıkarttı.

61 YILLIK LİG TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATACAK

Bundesliga'da bu zamana kadar henüz namağlup şampiyon bulunmazken, kırmızı-siyahlılar 1 maç daha yenilmediği durumda 61 yıllık Bundesliga tarihinde bir ilke imza atarak ligi namağlup şampiyon tamamlayacak.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta, Almanya Kupası'nda ise Kaiserslautern ile oynayacak Leverkusen, kalan 3 maçını kazanması durumunda tüm kulvarlarda namağlup şampiyon olacak.