Bayern, Boca Juniors'ı 84'te devirdi
Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Munih, Boca Juniors'ı 2-1 mağlup etti.
ABD'nin ev sahipliği yaptığı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası grup maçlarıyla devam ediyor.
C Grubu ikinci maçında Bayern Munih ve Boca Juniors Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda karşılaştı.
Bayern Munih 18'de Harry Kane'le öne geçti.
Boca ise 66'da Miguel Merentiel'in golüyle beraberliği sağladı.
Bayern 84'te Michael Olise'yle maçı 2-1 kazandı.
İkinci galibiyetini alan Bayern 6 puanla C Grubu'nun ilk sırasında yer aldı.
İkinci sırada ise 4 puanlı Benfica bulunuyor.
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