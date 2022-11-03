Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Bayern Münih'e konuk oluyor.



THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bayern Münih ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.



Peki Bayern Münih-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Audi Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Bayern Münih-Anadolu Efes karşılaşması S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES 2022-2023 KADROSU

Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Vasilije Micic, Rodrigue Beaubouis, Erten Gazi, Will Clyburn, Elijah Bryant, Egehan Arna, Achille Polonara, Amath M’Baye, Ante Zizic, Tibor Pleiss, Bryant Dunston, Egemen Güven.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 773. maçını oynayacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 772 karşılaşmada 440 galibiyet ve 332 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 525. maçını yapacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 524 müsabakanın 283'ünü kazandı, 241'inden mağlubiyetle ayrıldı.

