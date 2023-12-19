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Bayern Münih-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes parkeye galibiyet için çıkıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Euroleague'de oynadığı 14 karşılaşmada 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih'i yenerek puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Bayern Münih-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes parkeye galibiyet için çıkıyor

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında temsilcilerimizden parkede Bayern Münih'in karşısına çıkıyor. 'de bu yıl istediği sonuçları elde edemeyen Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanda yenerek puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Bayern Münih-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Erkek Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Bmw Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Lacivert-beyazlılar, ligdeki son maçında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibine deplasmanda 95-86 yenilmişti.

Bayern Münih-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes parkeye galibiyet için çıkıyor - 1

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Anadolu Efes, elde ettiği 7'şer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda averajla 12. sırada bulunuyor.

Ev sahibi takım ise 6 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 13. basamakta yer alıyor.

AVRUPA'DA 816. RANDEVU

Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 816. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 815 karşılaşmada 462 galibiyet ve 353 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 568. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 262 kez rakiplerine mağlup oldu.

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