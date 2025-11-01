Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bayern Münih - Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Bayer Leverkusen zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Bayern Münih - Bayer Leverkusen kozlarını paylaşıyor.Münih'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



