Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Bundesliga’da  heyecan Bayern Münih - Bayer Leverkusen  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bayern Münih - Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Bayer Leverkusen zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

’da haftanın dikkat çeken maçında Bayern Münih - Bayer Leverkusen kozlarını paylaşıyor.Münih'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

