Bayern Münih - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih ligde en yakın rakibi Leverkusen’in 8 puan önünde lider durumda bulunuyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Bayern Münih, ev sahibi olduğu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Bocum ise bu sezon beklentilerin uzağında kalırken oynadığı 24 karşılaşmada sadece 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Ligin en fazla mağlup olan takımlarından olan Bochum, deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.



BAYERN MÜNİH - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da sonucu merakla beklenen mücadelede Bayern Münih ve Bochum karşı karşıya geliyor.



Bayern Münih - Bochum mücadelesi 8 Mart Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Alman devi Münih, bu sezon 19 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken ligin en fazla gol atan takımı oldu.



Vincent Kompany’nin ekibi kalesinde sadece 20 gol görürken son 5 maçının 4’ünü kazanmayı başardı.



