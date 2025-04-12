Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya’da şampiyonluğun en önemli adayı olan Bayern Münih, Dortmund karşısında hata yapmak istemiyor. Bu sezon ligde sadece 12 galibiyet alabilen Dortmund, Bayern karşısında üç puana uzanmayı hedefliyor. Borussia Dortmund bu sezon puan sıralamasında 41 puanda kalırken haftaya 8. sırada girdi. İlk 4 hedefini sürdürmek isteyen Dortmund mutlak kazanmak zorunda. Bayern Münih - Dortmund maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.



BAYERN MÜNİH - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?



Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geleceği maç 12 Nisan Cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak.



Dev mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ve Tivibuspor 1'den canlı yayınlanacak.



Bayern Münih topladığı 68 puanla lider durumda bulunurken Dortmund ise 51 puanla 8. sırada haftaya girdi.

