Bayern Münih-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-Celtic maçına geri sayım başladı. İlk maçı deplasmanda 2-1'lik skorla kazanan Alman devi Bayern Münih, bu akşam taraftarı önünde İskoç ekibi Celtic karşısında kazanarak turu geçmek ve adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. İşte, Bayern Münih-Celtic maçı hakkında bilgiler...



BAYERN MUNIH-CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Bayern Münih-Celtic maçı, 18 Şubat Salı günü saat 23.00'te oynanacak.



Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Laimer, Dier, Guerreiro, Goretzka, Kimmich, Musiala, Olise, Sane, Kane



Celtic: Schmeichel, Trusty, Carter-Vickers, Johnston, Taylor, Engels, McGregor, Hatate, Kühn, Maeda, Uche Idah