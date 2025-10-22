Bayern Münih - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Bayern Münih - Club Brugge maçıyla devam ediyor. Club Brugge yıldız isimleriyle deplasmandan puan veya puanlarla dönmeye çalışacak. Peki Bayern Münih - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



BAYERN MÜNİH - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken mücadelesinde Bayern Münih - Club Brugge karşı karşı karşıya geliyor.



22 Ekim Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak mücadele Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

