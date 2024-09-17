Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların programı belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Dinamo Zagreb arasında yapılacak maça geri sayım başladı. Bu heyecan dolu karşılaşmayı, İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetirken yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak.



BAYERN MÜNİH-DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı, 17 Eylül Salı günü saat 22:00'da başlayacak.



Müsabaka, TRT’nin dijital platformu olan tabii üzerinden canlı yayınlanacak.



BAYERN MÜNİH’İN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ



Paris Saint-Germain, Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa



DİNAMO ZAGREB’İN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ



Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava

