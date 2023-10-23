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Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı: 5 isim yok

Bayern Münih, Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kamp kadrosunu açıkladı. Bavyera ekibinde sakatlıkları bulunan Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro kadroda yer almadı.

Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı: 5 isim yok

Türk temsilcisi , UEFA A Grubu üçüncü maçında Bayern Münih'i konuk ediyor.

Bavyera ekibi, İstanbul'a hareket edecek kamp kadrosunu açıkladı. 

İşte Bayern Münih'in kamp kadrosu; Peretz, Ulreich, Min Jae, De Ligt, Kimmich, Kane, Sane, Coman, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Müller, Laimer, Tel,Mazraoui, Kratzig, Musiala, Pavlovic

5 İSİM YOK

Bayern Münih'te kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler ise şöyle;

Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro

GALATASARAY - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçı 24 Ekim Salı günü oynanacak.

Heyecan dolu mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den yayımlanacak.

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