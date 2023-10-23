Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı: 5 isim yok

Türk temsilcisi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Bayern Münih'i konuk ediyor.
Bavyera ekibi, İstanbul'a hareket edecek kamp kadrosunu açıkladı.
İşte Bayern Münih'in kamp kadrosu; Peretz, Ulreich, Min Jae, De Ligt, Kimmich, Kane, Sane, Coman, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Müller, Laimer, Tel,Mazraoui, Kratzig, Musiala, Pavlovic
5 İSİM YOK
Bayern Münih'te kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler ise şöyle;
Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro
GALATASARAY - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçı 24 Ekim Salı günü oynanacak.
Heyecan dolu mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den yayımlanacak.
Unser Kader für das #UCL-Match in Istanbul! ✨🏆#MiaSanMia #GSvFCB #packmas pic.twitter.com/3t52vgZ9at— FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2023
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