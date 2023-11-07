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Bayern Münih-Galatasaray maçını Portekizli hakem Nobre yönetecek

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Bayern Münih maçına Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre atandı.

Bayern Münih-Galatasaray maçını Portekizli hakem Nobre yönetecek

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'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçı Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek.

Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Nuno De Sa Martins ile Paulo Ricardo Duarte Bras üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andre Filipe Domingues Narciso olacak.

Nobre, A Milli Futbol Takımı'nın geçen sene UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'u 2-0 yendiği karşılaşmayı da yönetmişti.

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