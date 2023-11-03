NTV.COM.TR’ye geri dön

Bayern Münih-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın güçlü ekiplerinde Bayern Münih ile kritik bir mücadeleye çıkacak. A Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Bayern Münih'e sahasında 3-1 yenilen Galatasaray, gruplarda avantaj elde edebilmek için Bayern Münih deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Peki, Bayern Münih-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

'nin 4. hafta maçında temsilcimiz deplasmanda Bayern Münih ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Allianz Arena'da oynanacak olan Bayern Münih-Galatasaray maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Bayern Münih-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasındandaki Bayern Münih-Galatasaray maçı, 8 Kasım 2023 tarihinde oynanacak.

TSİ 23.00'da başlayacak müsabaka, Allianz Arena'da oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Bayern Münih-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...