Bayern Münih-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Allianz Arena'da oynanacak olan Bayern Münih-Galatasaray maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Bayern Münih-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAYERN MÜNİH-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasındandaki Bayern Münih-Galatasaray maçı, 8 Kasım 2023 tarihinde oynanacak.
TSİ 23.00'da başlayacak müsabaka, Allianz Arena'da oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray
29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United
12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray
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