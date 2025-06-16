Bayern Münih gol oldu yağdı: 10-0

Alman devi Bayern Münih, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na hızlı başladı.

ABD'nin Cincinnati şehrindeki TQL Stadı'nda oynanan C Grubu ilk karşılaşmasında Bayern Münih ile Auckland City karşı karşıya geldi.

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Bayern Münih, Kingsley Coman'ın 6 ve 21, Sacha Boey'nin 18, Michael Olise'nin 20 ve 45+3, Thomas Müller'in 45 ve 89, Jamal Musiala'nın 67, 73 (penaltı) ve 84.'te attığı gollerle 10-0'lık galibiyete ulaştı.

SANE YEDEK KALDI

Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane yedekler arasında yer aldı, turnuvanın ardından takıma veda edecek Müller, Bayern Münih kariyerinde gol sayısını 250'ye yükseltti.

Grubun diğer maçı, 17 Haziran Salı günü TSİ 01.00'de Arjantin'in Boca Juniors takımı ile Portekiz ekibi Benfica arasında oynanacak.