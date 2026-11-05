Bayern Münih, Harry Kane'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı
05.11.2026 18:08
Kane, Bayern Münih forması ile 3 sezondur Bundesliga'da gol krallığını kimseye bırakmadı.
33 yaşındaki İngiliz forvet, sözleşmesini Haziran 2029'a kadar yenilerken bunun kolay bir karar olduğunu söyledi.
Bayern Münih, Harry Kane ile 3 yıl daha beraber olacak. Alman kulübü, 33 yaşındaki İngiliz golcü ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattı.
Tottenham'dan 3 yıl önce Alman kulübüne transfer olan 33 yaşındaki İngiliz golcü Münih kulübü formasıyla çıktığı 161 resmi maçta 156 gol attı.
Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen ve spor direktörü Max Eberl ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Kane, sözleşmesini uzatmanın kolay bir karar olduğunu söyledi.
"Üzerinde uzun süre düşünmek zorunda kalmadım. Olabileceğim en iyi yerdeyim" diyen Kane, "Takıma inanmasaydım, en büyük kupaları kazanabileceğimize inanmasaydım, diğer seçeneklere bakardım" şeklinde konuştu.
Harry Kane basın toplantısında.
ÖZLEDİĞİ BAŞARILARA BAYERN MÜNİH FORMASI İLE ULAŞTI
Kane, Bayern Münih forması ile 3 sezonda da Bundesliga'da gol kralı olurken, iki lig şampiyonluğu, bir Almanya Kupası ve iki Almanya Süper Kupası kazandı. Ayrıca iki kere de Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.
Kane, 2025-26 sezonunda Bayern formasıyla 51 maçta 61 gol attıktan sonra 2026 Ballon d'Or ödülünü de kazanmıştı.
Kane 2009-2023 yılları arasındaki Tottenham kariyerinde ise 430'un üzerinde maçta 280 gol atmıştı. Ancak yıldız futbolcunun kazandığı kupa sayısı sıfırdı.