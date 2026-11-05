Bayern Münih, Harry Kane'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı

Bayern Münih, Harry Kane ile 3 yıl daha beraber olacak. Alman kulübü, 33 yaşındaki İngiliz golcü ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattı.

Tottenham'dan 3 yıl önce Alman kulübüne transfer olan 33 yaşındaki İngiliz golcü Münih kulübü formasıyla çıktığı 161 resmi maçta 156 gol attı.

Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen ve spor direktörü Max Eberl ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Kane, sözleşmesini uzatmanın kolay bir karar olduğunu söyledi.

"Üzerinde uzun süre düşünmek zorunda kalmadım. Olabileceğim en iyi yerdeyim" diyen Kane, "Takıma inanmasaydım, en büyük kupaları kazanabileceğimize inanmasaydım, diğer seçeneklere bakardım" şeklinde konuştu.