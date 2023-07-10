Bayern Münih ikinci teklifi yaptı: Tottenham Harry Kane'i satmak istemiyor

Bayern Münih'in Tottenham forveti Harry Kane için ikinci bir teklif verdiği öne sürüldü.



Münih'ten gelen ilk teklif İngilizler tarafından hemen reddedilmişti. İki hafta önce Bayern, 70 milyon Euro artı bonuslar teklif etmişti.



Ayrıca 80 milyon euroluk teklifin bile Tottenham tarafından kabul edilip edilmeyeceğinin şüpheli olduğu belirtildi.



BAŞKAN DANIEL LEVY HARRY KANE'İ SATMAK İSTEMİYOR



Tottenham'ın başkanı Daniel Levy'ın, Harry Kane'i satmak istemediği ifade edildi. Haberde Levy'in futbol dünyasının en sert müzakerecilerinden biri olarak tanındığı belirtildi.



İngiltere'den gelen haberlere göre, Tottenham'ın 100 milyon eurodan itibaren gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor



Ayrıca Bayern'in İngiliz milli futbolcuyla Haziran sonundan beri anlaştığı öne sürüldü



THOMAS TUCHEL, YILDIZ GOLCÜYÜ EVİNDE ZİYARET ETTİ



BILD'ın bilgilerine göre, teknik direktör Thomas Tuchel, Harry Kane'ı Londra'daki evinde ziyaret etti, burada istekli yıldız bir kez daha Bayern antrenörüne transfer niyetini bildirdi.

BAŞKAN LEVY GİZLİCE GÖRÜŞME YAPILDIĞI İÇİN ÖFKELİ



Ancak Levy'ın Bayern yöneticilerinin arkasından takımının en büyük yıldızıyla pazarlık yaptığı için Bayern yöneticilerine kızgın olduğu ifade edildi.



Bu öfkenin yanı sıra, Levy'nin Kane'i krizdeki kulübünün en önemli oyuncusu olarak gördüğü biliniyor.



Bu nedenle, İngiliz işadamının sadece son derece sert kalmakla kalmayacağı, aynı zamanda sözleşme uzatmaya çalışacağı belirtildi.

Londra ekibi, Kane'in Bayern isteğini, 2024'te sona eren sözleşmesini uzatma ve büyük bir maaş artışıyla engellemeye çalışıyor.



Kane'i kalmaya ikna etmek için şu ana kadar zaten yüksek olan haftalık maaşının (yıllık yaklaşık 10.4 milyon Euro) önemli ölçüde iyileştirilmesi planlanıyor.



Harry Kane, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 32 gol, 5 asist kaydetti.

