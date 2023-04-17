Bayern Münih kadro dışı bıraktığı Sadio Mane'nin biletini kesti

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında 3-0 mağlup olarak dağıldı. Bavyera ekibi maç sonrasında Sadio Mane'nin Leroy Sane'yi yumrukladığı olayla sarsıldı.



Mane konuşma tarzından memnun olmadığı Sane'yle kavga etti ve yumruklayarak takım arkadaşının dudağına patlattı.



Münih yönetimi bu olayın ardından, Senegalli oyuncuyu geçici süreliğine kadro dışı bıraktı.



Yönetim ayrıca rekor bir ceza vererek Senegalli yıldızın 500 bin euro ceza ödemesine karar verdi.

"HERKESİN BİR HATA YAPMA ŞANSI VAR"



Alman devinin hocası Tuchel ise yaptığı açıklamada, "Ben Mane'yi savunmak; onu korumak için buradayım. Onu harika bir profesyonel olarak tanıyorum. Beni onun avukatı olarak görebilirsiniz. Bu olayı geride bıraktık. Mane hiçbir şeyden suçlu değil. Bu hayatta herkesin bir hata yapma şansı olduğunu düşünüyorum. Mane'nin yaptığı biraz fazlaydı ve o da bunu görüp özür diledi." ifadelerini kullandı.



Bavyera ekibi Tuchel'in yapıcı açıklamasına rağmen Sadio Mane'nin biletini kesti. İspanyol AS'ta yer alan habere göre; Bayern, Mane'nin devam eden kontratına rağmen 31 yaşındaki yıldızla sezon sonunda yollarını ayıracak.



2025'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu yeniden Premier Lig'e dönebilir.