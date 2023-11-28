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Bayern Münih-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. hafta heyecanı başlıyor. Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek. Galatasaray'ın grubundaki bir diğer maç ise Bayern Münih ile Kopenhag arasında olacak. Peki, Bayern Münih-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alman devi Bayern Münih ile Danimarka'nın köklü ekibi Kopenhag 'nde 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Bayern Münih maç öncesi grupta liderken, konuk ekip ise averajla 2. sırada yer alıyor. İşte, Bayern Münih-Kopenhag maçı tarihi...

Bayern Münih-Kopenhag maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat TSİ 23:00'te başlayacak.

Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

29 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

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