Bayern Münih-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alman devi Bayern Münih ile Danimarka'nın köklü ekibi Kopenhag Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Bayern Münih maç öncesi grupta liderken, konuk ekip ise averajla 2. sırada yer alıyor. İşte, Bayern Münih-Kopenhag maçı tarihi...
Bayern Münih-Kopenhag maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat TSİ 23:00'te başlayacak.
Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.
29 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)
20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)
23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)
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