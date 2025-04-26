Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya’da şampiyonluğun en önemli adayı olan Bayern Münih, Mainz’ı konuk ediyor. Alman devi topladığı 72 puanla zirvede bulunuyor. Mainz ise bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekerken 47 puanla Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Mainz zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Bayern Münih - Mainz maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



BAYERN MÜNİH - MAİNZ MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da heyecan Bayern Münih - Mainz karşılaşmasıyla devam ediyor. Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 16:30’da başlayacak ve Bein Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ev sahibi ekip 30 karşılaşmada 22 glaibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alrken 72 puan topladı ve zirvede yer alıyor.





Konuk ekip ise ligde 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Puan tablosunda ise 6. sırada.