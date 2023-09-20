Bayern Münih-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nin A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımları yer alıyor. Grubun dikkat çeken maçında Bayern Münih ile Manchester United kozlarını paylaşacak. İşte, Bayern Münih-Manchester United maçına dair bilgiler...



BAYERN MÜNİH-MANCHESTER UNITED MAÇI BİLGİLERİ



Bayern Münih ile Manchester United arasındaki maç 20 Eylül Çarşamba akşamı (bugün) TSİ ile saat 22:00'de başlayacak.



Bu önemli müsabaka Exxen platformundan canlı olarak ekranlara gelecek.



Allianz Arena'da oynanacak olan mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg ve ekibi yönetecek.



İKİ DEV TAKIM 12. KEZ KARŞI KARŞIYA



Bayern Münih ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 11 kez karşı karşıya gelmişti.



En son 2013-2014 Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finalde eşleşen iki takımdan Alman devi, Manchester United'ı sahasında 3-1'lik skorla yenerek saf dışı bırakmıştı.



İngiltere'de oynanan ilk maç ise 1-1'lik skorla sona ermişti.







