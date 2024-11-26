Bayern Münih-Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun bir numarası Şampiyonlar Ligi'nin iki favorisi haftanın maçında kozlarını paylaşacak. Alman devi Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Maça geri sayım devam ederken her iki takım da ilk 8 iddiasını sürdürmek adına sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek. İşte, Bayern Münih-Paris Saint Germain maçı hakkında bilgiler...



BAYERN MÜNİH-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta mücadelesine Bayern Münih ve PSG karşı karşıya gelecek.



Bayern Münih-PSG mücadelesi, 26 Kasım Salı günü saat 23.00’da başlayacak.



Müsabaka, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN BU SEZON TURNUVA KARNESİ



Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa ve Barcelona’ya mağlup olurken Dinamo Zagreb ile Benfica karşılaşmalarından üç puan aldı.



PSG ise Atletico Madrid ve Arsenal’e mağlup olurken tek galibiyetini Girona karşısında aldı.

