Bayern Münih tarihe geçmek için sahada
Bayern Münih, bir galibiyet daha alması halinde Avrupa futbol tarihine geçecek.
Bu sezon çıktığı 13 maçın tamamını kazanan Bayern Münih, Avrupa'nun beş büyük liginde sezona en iyi başlangıç yapan takımı konumunda. Bu istatistiğe daha önce 1992-1993 sezonunda AC Milan ulaşmıştı.
Bir galibiyet daha alarak kıtanın futbol tarihine geçmek isteyen Alman ekibinde teknik direktör Vincent Kompany, Almanya Kupası'nın ikinci turunda oynayacakları Köln maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.
"YAPTIĞIMIZ İYİ ŞEYLERİ BU MAÇA TAŞIMALIYIZ"
Köln'ün şu ana kadar çok iyi bir performans gösterdiğini belirten Belçikalı teknik adam, "Çok fazla şeyi bir arada yapıyoruz ve bunları bu maça da taşımalıyız. Köln, şu ana kadar çok iyi bir performans gösterdi. Defansta yaptıklarını takdir etmeliyim. Aciliyet halinde bile panik yapmıyorlar. Bu maçı evlerinde oynayacaklar ve turu atlama konusunda kendilerine inanmaya hakları var. Ama biz de bu kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.
"AÇLIK ÇOK BÜYÜK"
Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund da Kompany'yi doğrulayan sözler söyledi. Alman futbol adamı, "Yarın için açlığımız çok büyük. Bu bir eleme maçı. Takımdaki herkes Berlin'e gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.
MAÇ YARIN 22.45'TE
Köln'ün Bayern Münih'i konuk edeceği maç yarın (29 Ekim Çarşamba) saat 22.45'te yapılacak.
