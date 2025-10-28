Bayern Münih tarihe geçmek için sahada

"YAPTIĞIMIZ İYİ ŞEYLERİ BU MAÇA TAŞIMALIYIZ"



Köln'ün şu ana kadar çok iyi bir performans gösterdiğini belirten Belçikalı teknik adam, "Çok fazla şeyi bir arada yapıyoruz ve bunları bu maça da taşımalıyız. Köln, şu ana kadar çok iyi bir performans gösterdi. Defansta yaptıklarını takdir etmeliyim. Aciliyet halinde bile panik yapmıyorlar. Bu maçı evlerinde oynayacaklar ve turu atlama konusunda kendilerine inanmaya hakları var. Ama biz de bu kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.



"AÇLIK ÇOK BÜYÜK"



Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund da Kompany'yi doğrulayan sözler söyledi. Alman futbol adamı, "Yarın için açlığımız çok büyük. Bu bir eleme maçı. Takımdaki herkes Berlin'e gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.



MAÇ YARIN 22.45'TE



Köln'ün Bayern Münih'i konuk edeceği maç yarın (29 Ekim Çarşamba) saat 22.45'te yapılacak.