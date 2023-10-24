Bayern Münih Teknik Direktörü Tuchel'den Galatasaray'a övgü

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, Galatasaray'ın ilk yarıda çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Gerçekten çok zorlu bir mücadeleye tanıklık ettik. Saha içinde inanılmaz yoğun bir baskı vardı. Galatasaray oldukça bizi zorladı. İnanılmaz bir taraftar temposu altında maçı sürdürdük. İlk 60 dakika gerçekten bizi çok zorladılar. Galatasaray stadında onlara karşı oynamak çok kolay değil." dedi.



Maçın ilk yarısının istedikleri gibi geçmediğini aktaran Tuchel, "İlk yarıda ikili mücadelelerde topu kazanma konusunda başarılı olamadık. Çünkü saha içinde iyi organize olan bir Galatasaray vardı. Bu nedenle ceza sahası içerisinde onlara çok fazla gol pozisyonu verdik. Golden sonra reaksiyonumuz oldukça iyi seviyedeydi. Daha sona hem savunma hem de hücumda daha iyi işler yaptık. Hak edilmiş bir galibiyet ama bu statta, böylesine yoğun baskı altında oynamak bizim için kolay değil." diye konuştu.



Thomas Tuchel, kariyerinde benzer maçlar yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Şampiyonlar Ligi çok zorlu mücadelelere sahne olan bir arena. Galatasaray, Avrupa'da rüştünü ispatlamış, geçmiş yıllarda çok başarılı olmuş bir takım. Bizim için çok kolay olmadı. İlk yarıda arzuladığımız seviyeye ulaşamadık. 90 dakika değerlendirildiğinde alınan galibiyetten dolayı mutluyum. İlk yarı için 'Hak edilmiş galibiyet.' diyemem. Çünkü Galatasaray taraftarı önünde çok baskılı bir oyun oynadı. İkili mücadelelerde eksik olan bizdik. Ancak ikinci yarıda toparlandık. Geçiş oyununu çok iyi oynadık. Özellikle Sane ile bunu çok iyi başardık. Mücadele ettiğimiz mecra Şampiyonlar Ligi. 90 dakikayı değerlendirdiğimizde hak edilmiş bir galibiyet."



Maçın devre arasında oyuncularına teknik ve taktik anlamda yapmaları gerektiğini anlattığını aktaran Tuchel, "Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefimizi gerçekleştirme anlamında daha cesaretli ve hücum futbolu oynamamız gerektiğini söyledim. Nitekim de oldu. Çok gururluyum. Uzun zamandır kaybetmiyoruz. Ama bu maçın ya da herhangi bir maçın favorisi yok. Çünkü çok sıkı çalışmanız gerekiyor. Her rakibe karşı aynı ciddiyet ve sakinlikle reaksiyon göstermek için çok daha fazlasını vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla alınan bu galibiyet bir antrenör olarak beni çok gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.



Alman teknik adam, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile ilgili bir soru üzerine, "Dün akşam aldığım bilgiler oynamayacağı yönündeydi. Bugün elime listeyi aldığımda, onun ağrılı şekilde oynayabilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu bildiğim için taktiksel bir değişikliğine gitmedim. Zaten onun oynayabileceği hesabıyla kadromu kurdum." şeklinde görüş belirtti.