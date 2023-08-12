Bayern Münih transferi duyurdu: Harry Kane'den Tottenham'a veda

Bayern Münih, Harry Kane transferinde mutlu sona ulaştı. Kane, uzun yıllar formasını giydiği Tottenham'dan ayrılıyor.

100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kane, duygusal bir mesaj yayınlayarak Tottenham'a veda etti.

İngiliz yıldız Kane, "Kariyerim boyunca bana çok şey kattınız, nasıl veda edeceğimi kelimelere dökmek zor. Her zaman kalbimde olacaksınız. Teşekkürler Tottenham, teşekkürler Tottenham taraftarı." ifadelerini kullandı.



Kane, "Bayern'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Kariyerim boyunca rekabet etmek ve kendimi en üst düzeyde kanıtlamak istediğimi söylemiştim. Burada olmak çok iyi hissettiriyor." diye konuştu

BAYERN MUNİH KANE'İ BÖYLE DUYURDU

