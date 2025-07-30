Bayern Münih transferi resmen açıkladı: Luis Diaz'ın forma numarası belli oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alman temsilcisi Bayern Münih, hücum bölgesine önemli bir takviye yaptı. Münih'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Liverpool'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz'ı transfer ettiklerini duyurdu.

Açıklamada ayrıca Diaz ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.