Bayern Münih’de Thomas Tuchel dönemi

Bayern Münih’in resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu karar, CEO Oliver Kahn ve spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hasan Salihamidzic tarafından kulüp başkanı Herbert Hainer ile istişare edilerek alındı. Nagelsmann, yerine Thomas Tuchel getirilecek. Tuchel, 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalayacak. Nagelsmann'ın yanı sıra yardımcı antrenörlerden Dino Toppmöller, Benjamin Glück ve Xaver Zembrod’un da görevine son verildi.” ifadeleri yer aldı.



“JULIAN'A VE EKİBİNE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”



Kulübün CEO’su Oliver Kahn, Julian Nagelsmann'ın görevden alınmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Geçen seneye göre kadro kalitesinin düşük olduğunu ifade eden Kahn, “2021 yazında Nagelsmann ile sözleşme imzaladığımızda, onunla uzun vadeli çalışacağımıza ikna olmuştuk ve sonuna kadar hepimizin hedefi buydu. Julian, başarılı futbol oynama arzumuzu paylaşıyor. Ancak şimdi, kadromuzdaki kalitenin geçen yıl Bundesliga şampiyonluğuna rağmen giderek daha az öne çıktığı sonucuna vardık. Dünya Kupası'ndan sonra daha az başarılı oynadık. Performanstaki büyük dalgalanmalar, bu sezon için hedeflerimizin yanı sıra gelecek için hedeflerimiz hakkında da şüphe uyandırdı. Bu yüzden şimdi harekete geçtik. Kişisel olarak ve FC Bayern adına, Julian'a ve ekibine teşekkür etmek istiyorum ve herkese gelecekte iyi şanslar diliyorum.” şeklinde konuştu.



“ALDIĞIM EN ZOR KARAR BU OLDU”



Nagelsmann’ın ayrılışı hakkında aldığı bu kararın zor olduğunu dile getiren Hasan Salihamidzic, “Bu, Bayern Münih'te spor yönetim kurulu üyesi olduğum süre boyunca aldığım en zor karar oldu. İlk günden beri Julian ile açık, güvene dayalı, dostane bir ilişkim oldu. Julian ile yollar ayrıldığı için üzgünüm. Ancak takımımızın özellikle Ocak ayından bu yana gösterdiği sportif gelişimi kapsamlı bir şekilde analiz ettikten ve geçen sezonun ikinci yarısında edindiğimiz deneyimden sonra onu serbest bırakmaya karar verdik. FC Bayern için yaptıklarından dolayı Julian'a minnettarım ve ona en iyisini diliyorum” dedi.

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