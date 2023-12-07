Bayern Münih'i elemişlerdi: Saarbrücken, çeyrek finale yükseldi

Almanya Kupası'nın flaş ekibi Sarbrücken, ikinci turda Bayern Münih'i 90+6'da Marcel Gaus'un kaydettiği golle 2-1 mağlup ederek kupadan saf dışı etmeyi başarmıştı.



Dün akşam Saarbrücken, Almanya Kupası son 16 turunda Eintracht Frankfurt'u da 2-0'la geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

KURA ÇEKİMİ PAZAR GÜNÜ

Saarbrücken'in çeyrek finalde karşılaşacağı rakibi 10 Aralık Pazar günü belli olacak.

Kura çekiminde üçüncü lig takımının yanı sıra sadece dört ikinci lig takımı ve üç Bundesliga takımı yer alıyor.

Kura çekiminin ardından çeyrek final müsabakaları ise 30 Ocak ile 7 Şubat tarihleri ​​arasında gerçekleşecek.

1.7 MİLYON EUROYU KASASINA KOYDU

Üçüncü lig ekibinin şimdiden çeyrek finale yükseldiği için 1.7 milyon Euro'nun üzerinde bir bonus da alacağı kaydedildi.