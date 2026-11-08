Bayern Münih'in üstünde kara bulutlar dolaşıyor
08.11.2026 18:49
Neuer 11'de başladığı Mainz maçını tamamlayamamıştı.
Teknik direktör Vincent Kompany'nin rahatsızlığı ile zor günler geçiren Alman ekibine bir kötü haber de kaleci Manuel Neuer'den geldi.
Bundesliga'da lider durumda bulunan Bayern Münih'de Mainz deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetin sevinci, kaleci Manuel Neuer'den gelen kötü haberle yarım kaldı.
Mainz maçında forma giyerek bir de rekor kıran Manuel Neuer , sağ ayağındaki tendonda tespit edilen kısmi yırtık nedeniyle sahalardan yaklaşık 2 ila 3 ay uzak kalacak.
Bavyera ekibinden yapılan resmi açıklamaya göre, 40 yaşındaki file bekçisi 2026 yılının kalan bölümünde forma giyemeyecek.
Neuer 40 yaş 225 gün ile Bayern Münih tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu olmuştu.
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hala takımının başında sahaya çıkamıyor.