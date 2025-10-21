Bayern Münih'te Kompany'nin sözleşmesi uzatıldı!

2025/2026 sezonunda çıktığı 11 maçın tamamını da kazanan Bavyera ekibi, ligde en yakın rakibinin 5 puan önünde 1. sırada bulunuyor. Kırmızı beyazlıların sahada ortaya koyduğu performans futbolseverlerin beğenisini kazanırken Bayern Münih yönetiminden de istikrarı önceleyen bir hamle geldi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ"



Kulübün yayımladığı açıklamada Kompany'nin görüşlerine de yer verildi. 39 yaşındaki teknik adam, "Sanki uzun yıllardır buradaymış gibi hissediyorum ve Bayern Münih'in bende ne istediğini çok iyi anlıyorum. Şu ana kadar her şey mükemmel şekilde ilerledi. Çalışmaya devam etmeli ve birçok yeni başarıyı kutlamaya hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.



GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Geçtiğimiz sezonda teknik direktörlük koltuğunu Vincent Kompany'ye emanet eden Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyon olmuş ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı göstermişti.



BAYERN'İN RAKİBİ CLUB BRUGGE



Devler Ligi'nin ilk iki haftasında sırasıyla Chelsea'yi ve Pafos'u mağlup eden Alman devi, turnuvanın üçüncü haftasında Club Brugge'ü konuk edecek.

22 Ekim Çarşamba günü yapılacak olan mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

