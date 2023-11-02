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Bayern Münih'te Matthijs de Ligt'in akıbeti belli oldu: Galatasaray maçında yok

Bayern Münih'de Galatasaray maçı öncesi bir sakatlık daha yaşandı. Sakatlanan Matthijs de Ligt'in 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bayern Münih'te Matthijs de Ligt'in akıbeti belli oldu: Galatasaray maçında yok

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Bayern Münih'te maçı öncesi Almanya Kupası'ndaki Saarbrücken maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Matthijs de Ligt'in akıbeti belli oldu.

Bild'de yer alan habere göre; Yıldız oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Matthijs de Ligt, dün akşam oynanan Saarbrücken maçının 25. dakikasında sakatlanmış ve yerini Laimer'e bırakmıştı.

SAVUNMADAKİ DİĞER SAKATLAR

Bayern Münih savunmasında Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro'nun da sakatlıkları sürüyor.

Bayern Münih-Galatasaray maçı 8 Kasım'da oynanacak.

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