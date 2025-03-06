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Bayern Münih'te Neuer sahalardan uzak kalacak

Bayern Münih'in kaleci Manuel Neuer'in sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Neuer'in ne zaman döneceğine dair net bir tarih verilmedi.

Bayern Münih'te Neuer sahalardan uzak kalacak

Alman ekibi Bayern Münih'in 38 yaşındaki tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

KAS LİFİ YIRTIĞI

Alman kulübünden yapılan açıklamada "Manuel Neuer, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayer 04 Leverkusen'e karşı 3-0 kazandığımız maçta sağ baldırında kas lifi yırtığı yaşadı. Teşhis, Bayern sağlık birimi tarafından doğrulandı. Bu nedenle kalecimiz, öngörülebilir bir süre forma giyemeyecek." denildi.

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