Bayern Münih'ten 37 yaşındaki Neuer'e yeni sözleşme

Sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan Manuel Neuer'e yeni sözleşme yapıldı.



Alman kaleci anlaşmanın ardından "Taraftarımızla beraber büyük hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. 2025'te bizim stadımızda oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline çıkmak da bunların başında geliyor" dedi.



Neuer 10 ay önce kayak yaparken bacağını kırmıştı. 37 yaşındaki kaleci, geçen ay takıma katıldı.



Bayern Münih'te 13. sezonunu geçiren Neuer, 11 Bundesliga ve 2 şampiyonlar ligi şampiyonluğunun yanı sıra, 6 Almanya Kupası, 7 Almanya Süper Kupa yaşadı.



Deneyimli kaleci 2014'te de milli takımı ile Dünya Kupası'nı kazandı.

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