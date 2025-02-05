Bayern Münih'ten Alphonso Davies'e yeni sözleşme

Bayern Münih, Kanadalı sol beki Alphonso Davies ile beş yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

24 yaşındaki oyuncu, Haziran 2025’te serbest oyuncu statüsüne girecekti Real Madrid ve Premier Lig kulüplerinin yoğun ilgisini çekiyordu.

Ancak Bayern, Davies’i takımda tutmak için büyük bir çaba sarf etti ve Alman kulübü anlaşmayı resmen duyurdu.

DAVIES'İN BAYERN KARİYERİ



Davies, Ocak 2019’da Major League Soccer ekibi Vancouver Whitecaps’ten Bayern Münih’e katıldı ve beş kez Bundesliga şampiyonluğu kazandı. 2020’deki Şampiyonlar Ligi zaferinde de kilit bir rol oynadı.



Davies, bu sezon tüm kulvarlarda Bayern formasıyla 25 maça çıktı, bir gol attı ve üç asist yaptı.

Davies yeni sözleşmeyi imzaladıktan sonra, “Sözleşmemi bu büyük kulüpte uzattığım için çok mutluyum. Bayern’e 18 yaşında geldim ve her gün mümkün olduğunca çok şey öğrenerek mevkimde en iyilerden biri olmayı hedefledim. Şimdi önümüzde birlikte geçireceğimiz beş yıl daha var. Burada zaten birçok başarı elde ettim ama daha fazlası da gelecek.” diye konuştu.

EN AZ 1 AY DAHA SAHALARDAN UZAK

Davies, geçen ay Feyenoord’a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle şu anda sahalardan uzak.



Bayern, Ocak ayında yaptığı açıklamada, oyuncunun en az bir ay daha sahalara dönemeyeceğini duyurmuştu.