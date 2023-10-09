Bayern Münih'ten Neuer açıklaması: Galatasaray maçına yetişecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Türk temsilcisi Galatasaray, Bayern Münih'i konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Kopenhag mücadelesinden 2-2 beraberlikle ayrılırken, Manchester United deplasmanından ise 2-3'lük galibiyetle 3 puana uzanmayı başararak 4 puanla 2. sırada yer alıyor.

Alman devi ise 2'de 2 yaparak 6 puanla A grubunda lider durumda

Geçen sezon Aralık ayında kayak yaparken bacağını kıran Manuel Neuer için Bavyera ekibinin sportif direktöründen açıklama geldi.

"NEUER'İN DÖNÜŞÜ KONUSUNDA ÇOK UMUTLUYUZ"

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, "Neuer'in dönüşü konusunda çok umutluyuz. Bakalım Mainz maçında mı dönecek yoksa Galatasaray maçında mı? Bunun zamanla gerçekleşeceğine inanıyoruz." dedi.

Neuer için kesin bir dönüş tarihi verilmese de yakın zamanda yeşil sahalara dönebileceği açıklandı.

Galatasaray - Bayern Münih mücadelesi, milli aranın ardından 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

