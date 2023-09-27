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Bayern Münih'ten sakatlık açıklaması: "Gnabry birkaç hafta sahalardan uzak kalacak"

Bayern Münih'in kanat oyuncusu Serge Gnabry, Almanya kupası 1. turunda Preussen karşısında 11. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Teknik direktör Thomas Tuchel, Alman oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Bayern Münih'ten sakatlık açıklaması: "Gnabry birkaç hafta sahalardan uzak kalacak"

Alman temsilcisi Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry'nin sol kolunda kırık tespit edildi.

UEFA 'nde ile aynı grupta yer alan Bayern Münih'in 28 yaşındaki yıldız futbolcusu, takımının Almanya Kupası'nda Preussen Munster ile oynadığı maçta sakatlandı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Serge ameliyat edilecek ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Bu hem onun hem bizim için acı bir durum." ifadelerini kullandı.

Oyuncunun Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceği ise henüz belli değil.

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