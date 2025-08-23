Bayern, yeni sezonu 6-0'la açtı
Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'da yeni sezonun açılış maçında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 6-0'la ezip geçti.
Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, yeni sezona muhteşem başlangıç yaptı.
Allianz Arena'da oynanan maçta Michael Olise'nin 27. dakikadaki golüyle öne geçen Bayern Münih, Luis Diaz'la 32. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Michael Olise'yle 42. dakikada 1 gol daha bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan son şampiyon, Harry Kane'nin 64, 74 ve 77. dakikalarda üst üste attığı gollerle sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.
