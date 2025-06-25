Bayern'den 10, Benfica'dan 6 yediler: Haftalık maaşları 80 euro, asıl meslekleri futbolculuk değil!

Bu sezon ilk kez farklı bir formatta düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Yeni Zelanda ekibi Auckland City'nin hikayesi oldukça dikkat çekiyor.



Organizasyonda C Grubu'nda yer alan ve geçtiğimiz gün oynanan son maçta Boca Juniors ile 1-1 berabere kalarak turnuvadaki ilk puanını alan Auckland City takımı ilginç bir farklılığa sahip.

KADRO DEĞERİ 4 MİLYON 500 BİN EURO



Kadrosunda sadece üç profesyonel futbolcu barındıran takım, maçlarını tribünsüz stadyumlarda oynuyor. 2004 yılında kurulan ve şu anda Yeni Zelanda Ulusal Ligi'nde 4. sırada yer alan kulübün toplam kadro değeri ise 4 milyon 500 bin euro olarak öne çıkıyor.