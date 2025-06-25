Bayern'den 10, Benfica'dan 6 yediler: Haftalık maaşları 80 euro, asıl meslekleri futbolculuk değil!
Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Auckland City'nin hikayesi fazlasıyla dikkat çekici...
Bu sezon ilk kez farklı bir formatta düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Yeni Zelanda ekibi Auckland City'nin hikayesi oldukça dikkat çekiyor.
Organizasyonda C Grubu'nda yer alan ve geçtiğimiz gün oynanan son maçta Boca Juniors ile 1-1 berabere kalarak turnuvadaki ilk puanını alan Auckland City takımı ilginç bir farklılığa sahip.
KADRO DEĞERİ 4 MİLYON 500 BİN EURO
Kadrosunda sadece üç profesyonel futbolcu barındıran takım, maçlarını tribünsüz stadyumlarda oynuyor. 2004 yılında kurulan ve şu anda Yeni Zelanda Ulusal Ligi'nde 4. sırada yer alan kulübün toplam kadro değeri ise 4 milyon 500 bin euro olarak öne çıkıyor.
"MAAŞIMIZ 80 EURO"
Takımın savunma oyuncusu Nikko Boxall, Auckland City'i şöyle anlatıyor:
"Kulübün bize verdiği haftalık maaş 80 euro. Ben emlakçılık yapıyorum, takımın büyük bir bölümü de futbolun dışında ayrı bir işte çalışıyor. Günlük programımız; 08.00/17.00 kendi işimiz, 17.00 sonrasında ise Auckland ile antrenmanımız."
"NEDEN Mİ? FUTBOLU SEVİYORUZ!"
"Haftada 3-4 antrenman yapabiliyoruz. İlginç bir anım var, bizler tribünsüz stadyumlarda oynuyoruz ve bir maçımızda attığımız gol, sahaya köpek girdiği için iptal edilmişti. Tüm bunları neden yapıyorsunuz diye sorarsanız, futbolu seviyoruz."
ÜÇ MAÇTA 17 GOL YEDİLER
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki en mütevazı takımlardan biri olan Auckland City; Bayern Münih'e 10-0, Benfica'ya ise 6-0 mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını kaybetmişti.
Boca maçıyla birlikte 3 karşılaşmada kalesinde 17 gol gören Auckland City, 1 gol atabildi.
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