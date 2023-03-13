BBC geri adım attı Lineker döndü

İngiltere, haftasonu, BBC'nin maç yorumcusu, eski milli futbolcu Gary Lineker'ı konuştu. Tartışmanın sebebi, BBC'nin, Lineker'ın Cumartesi akşamları yayımlanan "Günün Maçı" programını askıya almasıydı.



Gerekçe ise BBC'de 24 yıldır program yapan eski milli futbolcunun hükümetin göç politikasını eleştirmesiydi.



İçişleri Bakanı Suella Braverman, sığınmacıların küçük botlarla ülkeye girişini "istila" olarak nitelemişti. Lineker ise sosyal medya hesabından Braverman'ı Nazilerin dilini kullanmakla eleştirdi. Bunun üzerine BBC, Lineker'ın tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle programını askıya aldı.



Devlet tarafından fonlanan yayın kuruluşunun kararı ülkede büyük tepki çekti. Bazı BBC çalışanları, muhalefetteki politikacılar, yorumcular Lineker'a destek verdi. BBC spor camiasından kimse Lineker'ın yerine programı sunmayı kabul etmedi. Bunun üzerine ingiliz yayın kuruluşu geri adım atmak zorunda kaldı.



Tarafların Lineker'ı tatmin edecek biçimde uzlaştıkları ifade edildi. 62 yaşındaki eski futbolcunun bu Cumartesi programına geri dönmesi bekleniyor.



Başbakan Rishi Sunak konunun hükümetle ilgisinin olmadığını söylese de eleştirilerden kurtulamadı. Sharp'ın, Başbakan Sunak ile yakınlığı biliniyor. Olay, BBC Genel Müdürü Richard Sharp'ın güvenlirliğine ilişkin tartışmayı da alevlendirdi.



Sunak, krizin çözülmesinin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. Krizin çözülmüş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sunak, Lineker'ın kullandığı dilden rahatsız olduğunu da ifade etti. Ancak konunun kendisiyle BBC arasında olduğuna dikkat çekti.



Lineker da kriz sonrası mesajında göçmenlerin çektiği sıkıntılara dikkat çekti. Son günlerin zor geçtiğine ancak bunun, savaştan ve baskıdan kaçan insanların sıkıntısıyla kıyaslanamayacağını belirtti.