EN CİDDİ ADAY

Başka bir kulübe transfer olmak istediği bildirilen Hollandalı savunmacının en ciddi talibinin Milan olduğu belirtildi.

BEDAVAYA İMZA ATACAK

Liverpool ile arasındaki görüşmeler durma noktasına gelen Van Dijk'ın ocak ayından itibaren yaz transfer dönemi için bedavaya istediği kulübe imza atabileceği yazıldı.

SÜPER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR

Öte yandan Milan'ın rakipleri arasında Süper Lig'den üç kulübün de bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray , Fenerbahçe ve Trabzonspor 'un yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de yüksek teklifler sunacağı kaydedildi.

Ayrıca Trabzonspor'un, Virgil van Dijk 'ın daha önce Liverpool'da birlikte oynadığı Mohamed Salah ve Fabinho ile birlikte forma giymeyi düşünebileceğine de yer verildi.

LIVERPOOL MACERASI

Bu sezon Liverpool formasıyla 15 maçta süre alan Virgil van Dijk, gol ya da asist katkısı veremedi.

2018'in ocak ayından bu yana Kırmızılar'ın formasını terleten 35 yaşındaki savunmacı, 389 maçta 36 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

Virgil van Dijk; Liverpool ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 2 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Başarılı futbolcu, 2019 yılında UEFA Yılın Futbolcusu ödülüne de layık görüldü.