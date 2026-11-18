Bedavaya imza atacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor dünyaca ünlü yıldızın peşinde
18.11.2026 11:11
Virgil van Dijk, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.
Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig heyecanı için geri sayıma geçilirken Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için dikkat çeken bir haber yazıldı.
Liglere verilen milli aranın bitmesiyle birlikte gözler Süper Lig'e çevrildi ve takımlar hazırlıklarına devam etti.
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber dikkat çeken iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.
Süper Lig'in üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için yazılan haber, futbolseverlerin dikkatini çekti.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk, kulüple sözleşmesini uzatmak istemiyor.
Virgil van Dijk aynı zamanda Liverpool'un takım kaptanlığını da üstleniyor.
EN CİDDİ ADAY
Başka bir kulübe transfer olmak istediği bildirilen Hollandalı savunmacının en ciddi talibinin Milan olduğu belirtildi.
BEDAVAYA İMZA ATACAK
Liverpool ile arasındaki görüşmeler durma noktasına gelen Van Dijk'ın ocak ayından itibaren yaz transfer dönemi için bedavaya istediği kulübe imza atabileceği yazıldı.
SÜPER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR
Öte yandan Milan'ın rakipleri arasında Süper Lig'den üç kulübün de bulunduğu aktarıldı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de yüksek teklifler sunacağı kaydedildi.
Ayrıca Trabzonspor'un, Virgil van Dijk'ın daha önce Liverpool'da birlikte oynadığı Mohamed Salah ve Fabinho ile birlikte forma giymeyi düşünebileceğine de yer verildi.
LIVERPOOL MACERASI
Bu sezon Liverpool formasıyla 15 maçta süre alan Virgil van Dijk, gol ya da asist katkısı veremedi.
2018'in ocak ayından bu yana Kırmızılar'ın formasını terleten 35 yaşındaki savunmacı, 389 maçta 36 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.
Virgil van Dijk; Liverpool ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 2 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Başarılı futbolcu, 2019 yılında UEFA Yılın Futbolcusu ödülüne de layık görüldü.