Bekir İrtegün ilk antrenmanına çıkamadan Bolu’dan ayrıldı

Bolu'ya gelen İrtegün, ilk antrenmanına çıkamadan takımdan ayrıldı.



Boluspor'da geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü kongrede tekrar kulüp başkanlığına seçilen Savaş Abak ve yönetim kurulu, teknik direktör arayışında son olarak Tuzlaspor'da görev yapan Bekir İrtegün ile anlaşmaya varmıştı.

İrtegün ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, bugün yeni çalıştırıcısıyla ilk antrenmanına çıkacaktı.

Bolu'ya gelen Bekir İrtegün son yapılan toplantıda fikir ayrılıklarından dolayı takımdan ayrılma kararı aldı.

İrtegün takımla ilk antrenmanına çıkamadan Bolu’dan ayrıldı.