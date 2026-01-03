Beklenen transfer resmileşti, sözleşmesi feshedildi! Fenerbahçe, ilk imzayı açıklayacak

FENERBAHÇE'YE GİDİYOR

Ara transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte Anthony Musaba'nın da Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Musaba için belirlenen 6 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödediğini ve oyuncunun artık Fenerbahçe kadrosunun bir parçası olduğunu açıklamıştı.

SAMSUNSPOR'A KARŞI SAHAYA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında Samsunspor ile Adana'da Süper Kupa yarı finalinde kozlarını paylaşacak.