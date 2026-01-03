Beklenen transfer resmileşti, sözleşmesi feshedildi! Fenerbahçe, ilk imzayı açıklayacak
03.01.2026 08:31
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'in ikinci yarısına şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe, ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'in ilk devresini 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe için hareketli günler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapması beklenen sarı-lacivertliler, ilk imzayı açıklamaya hazırlanıyor.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hücum oyuncusu Anthony Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Kırmızı-beyazlı takım, oyuncunun daha önce kulüple olan ilişkisini fiilen kestiğini açıklamış ve oyuncu hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.
Anthony Musaba'nın Dinamo Kiev'e attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
FENERBAHÇE'YE GİDİYOR
Ara transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte Anthony Musaba'nın da Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Musaba için belirlenen 6 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödediğini ve oyuncunun artık Fenerbahçe kadrosunun bir parçası olduğunu açıklamıştı.
SAMSUNSPOR'A KARŞI SAHAYA ÇIKABİLİR
Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında Samsunspor ile Adana'da Süper Kupa yarı finalinde kozlarını paylaşacak.
Musaba, sezon başında Samsunspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Musaba, sarı-lacivertlilere transferinin bu tarihten önce resmileşmesi halinde ilk maçında eski takımına karşı sahaya çıkacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maça çıkan Anthony Musaba, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi ve bin 703 dakika sahada kaldı.
Musaba, Samsunspor'a bu sezonun başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Sheffield Wednesday'den transfer olmuştu.