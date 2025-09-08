Belarus - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Belarus, İskoçya karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise mücadelenin başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Belarus - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BELARUS - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası eleme mücadelesinde Belarus ve İskoçya karşı karşıya geliyor. Zalaegerszeg'da, ZTE Aréna Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Eylül) saat 21:45’te başlayacak ve Exxen’den canlı yayınlanacak.

