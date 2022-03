Belarus takımları, UEFA maçlarını tarafsız sahada oynayacak

Rusya'nın Ukrayna'ya, Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahalenin ardından toplanan UEFA İcra Kurulu, Belarus kulüplerinin ve milli takımının bundan sonra iç saha maçlarını tarafsız bir statta oynamasını kararlaştırdı.



Açıklamada, Belarus takımlarının ev sahibi olduğu karşılaşmalara seyirci alınmayacağı kaydedildi.

All Belarusian clubs and national teams competing in UEFA competitions will be required to play their home matches at neutral venues with immediate effect.



Furthermore, no spectators shall attend matches in which the teams from Belarus feature as host.