Belçika, İtalya'yı dörtledi ve 1. Grubu ilk ikide bitirdi
16.11.2026 02:04
A Ligi 1. Grup'ta İtalya'yı rahat yenen Belçika puanını 12 yaptı ve 13 puanlı Fransa'nın ardından çeyrek finale adını yazdırdı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım, deplasmanda Fransa'ya konuk olduğu gruptaki son maçında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini Emirhan Topçu (kendi kalesine) ve Kroupi atarken, milli takımın tek golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
Gruptaki diğer mücadelede Belçika, sahasında ağırladığı İtalya'yı 4-1 yendi. Fransa'nın 13 puanla lider tamamladığı A Ligi 1. Grup'ta, Belçika 12 puanla ikinci, İtalya 10 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Türkiye ise son sırada yer aldı.
10 KİŞİLİK İNGİLTERE İSPANYA'NIN SERİSİNE SON VERDİ
A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.
Harry Kane, Ezri Konsa ve Ben White'ın golleriyle 3-0 öne geçen İngiltere, 63. dakikada Elliot Anderson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Mikel Oyarzabal ve Nico Williams'ın golleriyle skoru 3-2 yapan İspanya'nın son bölümdeki çabaları sonuç vermedi ve İngiltere, rakibinin 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.
15 puana sahip iki ülkeden İngiltere'nin averajla lider, İspanya'nın ikinci olduğu grupta, Hırvatistan 6 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Çekya ise dördüncü sırada yer aldı.