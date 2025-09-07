Belçika - Kazakistan maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Belçika - Kazakistan maçı canlı yayın bilgisi

Dünya Kupası elemelerinde J grubunda bulunan Belçika 4. maçına çıkarken, Kazakistan da 5. maçta performans sergileyecek. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Belçika - Kazakistan maçı ne zaman?



BELÇİKA - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Belçika ile Kazakistan 7 Eylül Pazar günü saat 21:45'da karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, Lotto Park'ta olacak.



J grubunda yer alan iki takımdan Belçika, elemelerdeki 3 maçından 2'sini kazanmış, 1'inde ise berabere kalmış.



Kazakistan çıktığı 4 maçın sadece 1'inden galip ayrılmış. Belçika maçı öncesi Kazakistan, tek galibiyetle grubunun 4. olarak yer alıyor.