Belçika - Kazakistan maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Belçika - Kazakistan maçı canlı yayın bilgisi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. hafta ile devam ediyor. Takımlar 12 grupta mücadelesini sürdürüyor. FIFA Dünya Kupasına katılacak takımların belirleneceği eleme maçlarında, grup birincileri direkt olarak Kupa'ya gidiyor. Türkiye'nin de top koşturduğu Dünya Kupası Eleme maçları Belçika - Kazakistan maçı ile devam ediyor. İşte, Belçika - Kazakistan eleme maçı canlı yayın detayları...
Dünya Kupası elemelerinde J grubunda bulunan Belçika 4. maçına çıkarken, Kazakistan da 5. maçta performans sergileyecek. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Belçika - Kazakistan maçı ne zaman?
BELÇİKA - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Belçika ile Kazakistan 7 Eylül Pazar günü saat 21:45'da karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, Lotto Park'ta olacak.
J grubunda yer alan iki takımdan Belçika, elemelerdeki 3 maçından 2'sini kazanmış, 1'inde ise berabere kalmış.
Kazakistan çıktığı 4 maçın sadece 1'inden galip ayrılmış. Belçika maçı öncesi Kazakistan, tek galibiyetle grubunun 4. olarak yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- 2025 Fıfa Kulüpler Dünya Kupası
- Belçika
- Kazakistan