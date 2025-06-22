NTV.COM.TR

Belçika, Milletler Ligi'nde Kanada'yı devirdi

İstanbul'da düzenlenen Milletler Ligi ikinci haftasında Belçika ile Kanada karşılaştı.

Belçika, Milletler Ligi'nde Kanada'yı devirdi

Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında oynanan maçta , 'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Belçika, organizasyonda 3. galibiyetini elde ederken Kanada ise 6. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Erdal Akıncı (Türkiye)

Belçika: Herbots, Van Sas, Van Avermaet, Lemmens, Martin, Radovic (Rampelberg, Nagels, Demeyer, Verhelst, Koulberg, Debouck)

Kanada: Howe, Smrek, Thokbuom, Maglio, Pelland, Mitrovic (Georgiadis, Jost, Watson, Allard, Johnson, Surinx, Guezen, White, Borowski)

Setler: 22-25, 25-13, 21-25, 25-22, 18-16

Süre: 141 dakika

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...