Belçika Milli Takımı'na Hollandalı çalıştırıcı, veda sonrası imzayı attı
25.07.2026 11:50
Belçika Milli Takımı'nın başına Hollandalı çalıştırıcı Mark van Bommel getirildi.
Belçika Milli Takımı'nda Rudi Garcia'nın boşalan koltuğu Mark van Bommel devralacak. 49 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Kırmızı Şeytanların 2028 Temmuz ayına kadar başında yer olacak.
van Bommel son çalıştırdğı Antwerp ile Belçika Ligi, Belçika Kupası ve Belçika Süper kupası kazandı.
İSPANYA'YA YENİLİP VEDA ETMİŞLERDİ
Kırmızı Şeytanlar, yer aldığı UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda 2 Ekim ve 12 Kasım'da A Milli Futbol Takımımız ile kozlarını paylaşacak.
Belçika 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.